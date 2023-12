"Il sindaco spieghi"

TERNI "Il sindaco e la Giunta riferiscano sulla situazione dei lavori al Teatro Verdi". Lo chiedono le oppisioni (Fi, Pd, Innovare per Terni, FdI, Masselli sindaco) insieme a una seduta del Consiglio comunale dedicata al tema. "Dopo oltre 10 anni di chiusura, a seguito dell’approvazione di un progetto definitivo, già appaltato per i primi due stralci, sono in via di partenza i lavori per il restauro del Teatro – si legge in un atto d’indirizzo delle minoranze –. Questa amministrazione ha in varie fasi dichiarato l’intenzione di bloccare l’affidamento dei lavori e rivedere il progetto tornando a valutare l’ipotesi Polettiana. La Sovrintendenza a ha definito l’area interessata dai lavori di alto interesse archeologico e di conseguenza gli uffici tecnici del Comune hanno affidato un incarico di consulente archeologico ad una società di Rimini per effettuare scavi e valutare la presenza di reperti. L’incognita di rinvenimento di reperti archeologici da cui scaturiscono scavi potrebbe rimettere in discussione anche tecnicamente il progetto oltre a rallentare le operazioni di restauro. Il sindaco, per tenere sotto controllo diretto le operazioni di recupero del Teatro, ha nominato un consulente esperto nella figura dell’architetto Paolo Leonelli". Da qui la richiesta di delucidazioni all’amministrazione comunale.