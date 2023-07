Il sindaco Romizi allo stadio per un sopralluogo in Curva Sud

PERUGIA – Ieri mattina a Pian di Massiano non c’era solo il presidente Santopadre che dava il la alla nuova stagione. C’era anche il sindaco Andrea Romizi arrivato intorno alle 10 insieme all’assessore Clara Pastorelli. Nessun incontro in agenda con il presidente del Perugia, ma solo un sopralluogo allo stadio Curi. Sindaco e presidente, infatti, non si sono neppure incontrati, con il primo cittadino che ha scambiato invece due parole con i tifosi presenti davanti la sede.

"Si è svolto ieri mattina un sopralluogo a Pian di Massiano in occasione dell’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria del settore ospiti della curva sud dello stadio Renato Curi – si legge in una nota del Comune – .Presenti i rappresentanti dell’Amministrazione ed i tecnici comunali. Gli interventi consistono nel risanamento del calcestruzzo, che, a causa dell’azione degli agenti atmosferici, ha subito distacchi parziali e uno stato di ossidazione dei ferri, e nel trattamento superficiale estradossale di impermeabilizzazione degli stessi gradoni. I lavori di manutenzione straordinaria si sono resi necessari al fine di garantire la fruizione del settore ospiti per l’avvio della stagione sportiva 2023-2024".

Intanto proseguono gli interventi per mettere a norma l’impianto delle Torri faro. E nelle prossime settimane sarebbero in agenda alcuni interventi anche in gradinata.