Il sindaco "Risposte rapide e concrete"

UMBERTIDE - "A distanza di brevissimo tempo dall’evento sismico del 9 marzo scorso abbiamo dato una risposta ai cittadini che attendevano i provvedimenti per affrontare l’emergenza". Parole del sindaco Luca Carizia (in foto con la vice Annalisa Mierla nel pomeriggio del sisma) che commenta con soddisfazione l’arrivo dei soldi destinati agli sfollati del terremoto che ha colpito Pierantonio e Sant’Orfeto, nel perugino.

Il primo cittadino rimarca: "Siamo soddisfatti di essere stati vicini alla gente con atti concreti e non con le chiacchiere. Un doveroso ringraziamento va al Governo nazionale e alla Regione Umbria per aver accolto le nostre richieste". Per Carizia è da sottolineare che il Cas (Contributo autonoma sistemazione) parte dalla dichiarazione di inagibilità della casa danneggiata per cui "i cittadini non ne perderanno un euro".

Soddisfatta anche la vice sindaco Annalisa Mierla per i tempi veloci: "L’ordinanza di concessione dei Cas è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo questa mattina (ieri, ndr) e già alle 12 avevamo predisposto il servizio per acquisire fin da subito tutte le domande. Infatti già da oggi è pubblicato il modulo sul sito del Comune da utilizzare via email. Per la domanda cartacea l’ufficio sarà aperto da martedì prossimo. Ci tengo a sottolineare che una celerità simile non si era mai verificata per altre calamità accadute in Italia. Tutto ciò è stato possibile grazie alla catena di Governo, Comune, Regione, Consiglio dei Ministri a guida Meloni che ha funzionato alla perfezione".

Pa.Ip.