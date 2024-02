Il sindaco Presciutti pronto a ricandidarsi

GUALDO TADINO – Massimiliano Presciutti si ricandida per il terzo mandato da sindaco, sostenuto dai gruppi della maggioranza, Pd e civici di Gualdo Futura-Psi, Forza Gualdo e Core gualdese. Ma ci sono anche altre candidature di valore: a quelle annunciate di Simona Vitali proposta da Fratelli d’Italia e Lega, e della civica dell’ex vicesindaco Fabio Pasquarelli, si è aggiunta quella di Gianluca Pennoni, imprenditore di successo nel settore elettromedicale: la sua sarà una lista civica aperta, l’ha annunciata il diretto interessato martedì scorso. Mancano ancora le decisioni di Forza Italia e dei Cinque stelle. I forzisti, in dialogo con i livelli provinciale e regionale del partito, ribadiscono di essere "favorevoli ad una candidatura alla carica di sindaco, per l’alleanza di centro-destra, espressione dell’area politica civica e moderata" e confermano il "consenso verso le indicazioni nominative emerse e condivise nei nove mesi di lavoro dal tavolo della coalizione", con "una scelta capace di parlare sia all’elettorato di centro-destra che a quello di centro-sinistra per dare corpo in modo credibile alla prospettiva di una svolta, necessaria e non più rinviabile, nella guida amministrativa della città". I pentastellati, ora rappresentati in Comune da Stefania Troiani, non hanno annunciato scelte. Non sono ancora escluse altre candidature. Intanto il sindaco Presciutti invita ad un incontro alle 21 di lunedì prossimo al teatro Don Bosco per "ringraziare la cittadinanza, ripercorrendo 10 anni di amministrazione".

A.C.