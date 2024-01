Il sindaco: "Il brand di Terni sarà l’amore"

Amore a Terni, il sito nel quale sarà possibile scrivere frasi di amore, votare le più belle e anche fare donazioni economiche alla rete che si occupa delle donne vittime della violenza di genere. Ieri, in Bct, il sindaco Stefano Bandecchi, con le assessore alla Cultura Michela Bordoni e al Welfare, Viviana Altamura, ha illustrato l’iniziativa che vede la collaborazione di Umbria Energy, rappresentata dal presidente Carlo Befani. "Amore a Terni è una idea di marketing territoriale – ha detto l’assessore Bordoni – capace di conciliare l’evoluzione tecnologica con l’amore diffuso che questa amministrazione sta portando avanti. Chiunque potrà partecipare collegandosi al sito e scrivendo una frase. Ci sarà la possibilità di fare dediche o di inviare videomessaggi. Sulla piattaforma si potrà scrivere e anche votare la frase che più piace e fare una donazione per la rete territoriale antiviolenza sulle donne. Le dediche verranno proiettate nella Loveland che stiamo allestendo. Il 17 febbraio la premiazione delle frasi più belle". Il sindaco Stefano Bandecchi: "Terni città dell’amore purtroppo ne ho sentito parlare troppo poco. Eppure è una grande opportunità economica e turistica, oltre ad essere un elemento identitario. L’Amore a Terni è una iniziativa che durerà per tutto il nostro mandato. Stiamo lanciando un vero e proprio brand, lo faremo per i prossimi cinque anni. I messaggi di amore provenienti da tutto il mondo saranno proiettati nei muri di Terni, la città di San Valentino. Una città che non ha solo il brand dell’acciaio". L’assessore alla Scuola Viviana Altamura ha rammento le iniziative intraprese con le nuove generazioni sulla violenza di genere, ad iniziare dalla presenza nelle biblioteche scolastiche di libri sul tema.