Il sindaco: "Chi deve avere soldi dall’Asm ci contatti"

In un video diffuso sui social il sindaco Stefano Bandecchi (nella foto) invita le imprese "iscritte a Confartigianato" che devono avere soldi dall’Asm a farsi avanti e pretendere quanto loro dovuto contattando direttamente l’amministrazione comunale, che ha la maggioranza della ‘multiservizi’. Per il primo cittadino si tratta di una cifra complessiva che si aggira intorno ai sette-otto milioni di euro.

"Mi rivolgo a tutte le imprese che sono iscritte a Confartigianato e che dovrebbero avere, ormai da diversi mesi, soldi dall’Asm _ dichiara il sindaco Bandecchi nel video –. Non riesco ad avere il conteggio esatto: possono le società che devono avere soldi dall’Asm scrivere alle mail del Comune e informare direttamente il sindaco di cosa devono avere? Ricordo che l’ Asm al 55 per cento è del Comune e nessuno deve quindi temere niente ma solo avere quei sette-otto milioni che le società devono incassare".

"Sbrigatevi a mandarci i dati – continua ancora il sindaco rivolgendosi alle imprese che reclamano soldi dall’Asm per servizi e forniture– , così facciamo i pagamenti che dobbiamo fare. Se volte cambiare qualcosa dovere cambiare anche il vostro atteggiamento, si tratta di riavere i vostri soldi, non di andare a fare una rapina in banca".