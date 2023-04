Il sindaco brinda ai risultati delle farmacie

"Farmacie Terni: una scommessa vinta, un utile più che raddoppiato", così in un post il sindaco Leonardo Latini commenta il bilancio di FarmaciaTerni.

"Risultato straordinario all’esito di un impegnativo percorso di risanamento dell’azienda - continua il primo cittadino uscente –

Utile netto di 715mila euro nel 2022; introiti per il Comune di Terni di oltre 600mila euro tra canoni e utili da reinvestire sul territorio; fatturato in aumento del 7,3% nei primi mesi del 2023; assunzione di 20 dipendenti; "umento delle attività sociali in favore dei cittadini".

"Una scommessa vinta – continua il sindaco Latini – Quando siamo arrivati nel 2018 in pochi credevano che la società da una situazione di profonda crisi in cui si trovava, potesse raggiungere questi risultati con un trend che presenta dei margini di crescita significativi. Grazie a tutti gli amministratori e ai revisori dei conti che si sono alternati in questi anni e soprattutto ai dipendenti dell’azienda che hanno lavorato con dedizione e professionalità".