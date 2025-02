Il sindaco al colonnello: "La comunità ti ringrazia"

CITTÀ DI CASTELLO – Il sindaco, Luca Secondi, ha incontrato nelle residenza municipale il colonnello dei Carabinieri, Giovanni Mele, per un saluto nel suo ultimo giorno di servizio quale responsabile Sezione Polizia Giudiziaria, aliquota Carabinieri, presso la Procura della Repubblica di Perugia, prima della quiescenza. Mele è stato comandante della Compagnia di Città di Castello dal 1996 al 2002.

Nel corso dell’incontro cordiale, il primo cittadino tifernate ha avuto modo di manifestare e rinnovare l’apprezzamento dell’istituzione per il lavoro svolto da sempre dai Carabinieri nel territorio e per le molte sinergie attivate tra l’ente e l’Arma per la promozione della legalità. "Al colonnello Mele, a cui mi lega una lunga amicizia e profonda stima, ho manifestato a nome della giunta, del consiglio comunale e della comunità locale i più sentiti ringraziamenti per l’alto servizio che ha svolto nel corso della prestigiosa carriera nell’Arma e a Città di Castello assieme a tutto il personale e i più stretti collaboratori garantendo sempre la presenza anche ad eventi ed iniziative di carattere culturale e sociale unitamente alle altre forze dell’ordine. Conserveremo sempre un bel ricordo della sua permanenza nella città, che tra l’altro ha scelto come luogo di residenza, e formuliamo i più sinceri auguri per il futuro ricco di soddisfazioni, nella certezza di averlo sempre al nostro fianco per il bene della collettività e della nostra bellissima comunità", ha dichiarato il sindaco prima della consegna di un volume sulla storia del Rinascimento e del maestro simbolo, Raffaello "che qui ha lasciato tracce indelebili".