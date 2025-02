Il Servizio ambulatoriale di pediatria riparte. Giulia Liparoti è la nuova professionista

Sarà riattivato a partire da domani il servizio ambulatoriale di pediatria a Città della Pieve. Lo comunica l’amministrazione comunale in una nota alle famiglie in cui spiega anche che Maddalena Milioni, pediatra di libera scelta, ha terminato il suo incarico presso la Casa della comunità pievese lo scorso 16 febbraio. Dopo un intervallo di due settimane che ha destato non poca preoccupazione nella comunità pieve, dunque, il servizio sarà riattivato con l’arrivo di un nuovo specialista, la pediatra Giulia Liparoti. Come detto, il servizio riparte da domani.