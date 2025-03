Il senso del rispetto dell’ambiente

Gli alunni delle terze classi della scuola primaria “L. Radice“ di Magione sono stati coinvolti in una serie di attività per celebrare il valore del rispetto e della cura dell’ambiente che ci circonda. Attività volute dal Comune di Magione in collaborazione con Legambiente e con la Direzione didattica di riferimento. Con l’aiuto dei collaboratori del Comune, sono stati messi a dimora due ulivi nell’area verde della scuola e, con il sostegno delle insegnanti e dei volontari di Legambiente, sono state svolte delle attività di allenamento della memoria sul tema delle ecomafie.

"Abbiamo scelto di mettere al centro delle attività proprio gli alberi – spiega l’assessora alla scuola e all’ambiente Silvia Burzigotti - perché gli alberi, come le persone oneste, hanno radici forti e resistono alle tempeste. Proprio come gli alberi, anche noi dobbiamo essere forti e coraggiosi e difendere i nostri valori. E’ stata una bellissima mattina – riferisce la stessa Burzigotti - piena di entusiasmo, di canti e di racconti per tutti. Un grazie speciale alla dirigente Monica Paparelli e a tutte le insegnanti che hanno collaborato attivamente all’iniziativa".

Una giornata di approfondimento e sensibilizzazione sul tema del rispetto dell’ambiente ma anche su quello del contrasto alle ecomafie che è strettamente collegato e che ha visto gli alunni particolarmente coinvolti.