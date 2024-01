Il secondo stralcio della Complanare. Ecco i dubbi del Pd

ORVIETO – Come sarà il secondo stralcio della strada complanare? Lo chiede in un’interrogazione il consigliere del Pd Federico Giovannini. L’esponente della minoranza chiede alla Giunta comunale di dare informazioni su una serie di punti tra cui: a quale livello di elaborazione si trova oggi il progetto, che tipo di osservazioni hanno inviato i vari enti coinvolti validi per il prosieguo della conferenza dei servizi sospesa, se sono stati sentiti i proprietari delle particelle in zona fosso Albergo La Nona al fine di evitare ricorsi futuri con conseguente interruzione dei lavori e di quanto si discosta la strada dalla sede autostradale rispetto al primo progetto, se, considerando l’aumento generalizzato dei costi di materiali ed energetici, saranno rispettate le previsioni di spesa e se sono eventualmente previsti finanziamenti aggiuntivi e, nel caso, attingendo a quali risorse e per quali importi,quando si prevede la pubblicazione della documentazione per l’espletamento della gara di appalto.