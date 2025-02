Il sano “vizio“ della lettura . Colma le distanze, vita più bella

Hai avuto una giornata stressante, ma finalmente ti concedi del tempo per leggere il tuo libro preferito: che emozioni provi? "Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine", scriveva Virginia Woolf. E non aveva torto: leggere può essere un rifugio dalla vita di tutti i giorni. Ma quali sono i benefici della lettura? Riesce davvero ad aprire la mente? E quali cambiamenti può portare sui ragazzi? Leggere è un’attività preziosa, ricca di benefici per la salute psicologica e lo sviluppo personale. La lettura aiuta a prendere decisioni e raggiungere obiettivi: quando leggiamo ci immedesimiamo, capiamo condizioni mentali, desideri e pensieri dei protagonisti.

Questo processo migliora la capacità di relazionarsi con gli altri, aumentando l’empatia. Inoltre, la lettura arricchisce il lessico e migliora la comunicazione. Non solo: leggere regolarmente è un vero e proprio allenamento per il cervello e aiuta a prevenire malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Studi scientifici dimostrano che può alterare il tessuto cerebrale in modo positivo: leggendo viene creata materia bianca che migliora i collegamenti tra diverse aree cerebrali. In altre parole, ogni pagina che leggiamo ci rende migliori, mentalmente e socialmente. Proprio per questo abbiamo deciso di allestire a scuola una vera biblioteca! Tutto è iniziato con un piccolo scaffale, ma con dedizione e passione si è trasformato in uno spazio accogliente, ricco di storie e avventure. Oggi, entrando attraverso la porta scorrevole, veniamo accolti da grandi scaffali stracolmi di libri, pronti ad esplodere come un pentolone di storie.

È uno spazio dove possiamo rilassarci e viaggiare con la mente. Custodiamo i libri come fossero bambini, li teniamo stretti stretti per non farli cadere, si possono far male! Ogni settimana, dedichiamo un’ora a immergerci nelle letture, sprofondando su comodi cuscini. Il silenzio avvolge la stanza mentre le storie prendono vita, trasformando la nostra biblioteca in un paradiso di parole. Non è da tutti avere una biblioteca così, e ne siamo molto orgogliosi! Leggere con più costanza, anche la sera, ha cambiato le nostre abitudini e il modo di affrontare la quotidianità: ci addormentiamo meglio, ci svegliamo più riposati e nei momenti liberi abbiamo voglia di tornare alle storie che ci hanno catturato a scuola. Inoltre, ci ha insegnato a immedesimarci negli altri, a capire meglio le emozioni e le storie che ci circondano. E ora che lo sappiamo, non vogliamo più smettere.