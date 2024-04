Il Samaritano. Apre la mostra fotografica

ASSISI – Vuole essere un momento di per fare il punto sul mezzo secolo di storia, ma anche un’opportunità di riflessione sui temi della solidarietà e anche dei comportamenti sulla strada. E’la mostra fotografica "Il Samaritano" – Trofeo Giancarlo Tofi, ino corso – fino a domani – alla galleria Le Logge, inaugurata alla presenza di autorità civili, militari e religiose. L’esposizione ripropone con manifesti, foto di tutti i premiati delle varie edizioni, e si avvale della determinante collaborazione della Rai la quale ha messo a disposizione numerosi filmati tratti dai propri archivi. Ripercorre la vicenda di Giancarlo Tofi, il giovane imprenditore umbro che, in una fredda sera del 12 ottobre 1972, mentre stava soccorrendo un ciclista caduto in mezzo alla strada, venne travolto e ucciso da un’auto in transito lungo la strada provinciale che conduce da Bastia Umbra a Petrignano d’Assisi. Il suo gesto di altruismo, spinto fino all’estremo sacrificio, destò fin da subito commozione e sbigottimento, tanto che i suoi amici, per onorarne la memoria, diedero vita al premio che sin da allora assunse l’attuale titolo, traendo ispirazione dalla parabola evangelica. Mostra dunque celebrativa, ma anche occasione, soprattutto per i giovani, per affrontare i temi della solidarietà a tutto campo, con particolare attenzione e riferimento ai comportamenti sulle strade. Allestita nella centralissima piazza del Comune, diventa anche ‘vetrina’ per i valori che vengono custoditi e promossi nel territorio assisano. Il trofeo che viene assegnato annualmente al Samaritano è costituito da una bellissima opera dello scultore perugino Artemio Giovagnoni, che raffigura un uomo intento a soccorrere una vittima della strada. "Con la sua iniziativa il Comitato di Petrignano intende onorare tutti coloro che a rischio della propria vita soccorrono le vittime della strada".