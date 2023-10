Il ruolo dei cattolici "Rinnovo della Giunta. I DemoS pronti a sostenere una lista"

Non è stato ancora ufficializzato il nome del candidato, ma i DemoS sono pronti ad inserirsi nella corsa per l’elezione del sindaco di Perugia. "Stiamo lavorando alla costruzione di una lista che concorrerà per il centro sinistra, come interlocutore nella politica cittadina. E lo farà nello stile dei cattolici: nessuna demonizzazione dell’avversario, nessuno scontro ideologico, ma confronto, costruzione e solidarietà. Siamo attenti a temi quali la famiglia, la natalità, gli anziani, l’inclusione dei migranti. Ciò perché una città non può vivere di sola amministrazione – che è pur fondamentale – ma anche di un progetto sociale e culturale". Lo ha detto il segretario di Democrazia Solidale Paolo Ciani ieri al convegno promosso dall’Università per Stranieri “Per dare un’anima alla democrazia. L’impegno dei cattolici in politica a 80 anni dal Codice di Camaldoli“, al quale hanno preso parte Rosy Bindi, la deputata e presidente di Popolari Europeisti Riformisti Elena Bonetti e il rettore Valerio De Cesaris.

A chiarire il ruolo dei cattoloci in politica, è stata l’ex ministro Rosy Bindi. "Nel Codice di Camaldoli sono contenute le linee di fondo dell’impegno politico, fissato poi nella carta costituente; quando c’è un problema nel nostro Paese si pensa a cambiare la Costituzione invece di applicarla, ma il Codice di Camaldoli ci ricorda che in essa c’è il passato, il presente e il futuro".

"Oggi – conclude l’onorevole Ciani - l’unità dei cattolici in politica non c’è, ed è probabilmente questo l’obiettivo che dobbiamo porci: ricostruirla, poiché molti sono i fattori che hanno portato a questa condizione dal sistema elettorale, che con il bipolarismo ha penalizzato il portato cattolico ad una certa chiusura in posizioni partitiche".

Silvia Angelici