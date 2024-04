Il rugby sogna la serie B. E intanto festeggia con i ragazzi speciali

La conquista dei play off e il sogno della serie B si giocano in campo, ma soprattutto fuori, nel terzo tempo grazie a ragazzi speciali. Matteo, Chiara, Danilo, Pamela, Fabio, Giorgio, Lisa e Alessandro, alcuni dei rappresentanti dell’Associazione Italiana Persone down, gruppo Bianconi che sono scesi in campo domenica pomeriggio, nell’impianto di rugby, in occasione dell’ultimo match della stagione regolare del campionato di serie C con gli Amatori Ascoli. Non un match, ma un bel gesto di altruismo che travalica lo sport. I ragazzi hanno cucinato e servito ai tavoli vivendo un’opportunità per rendersi utili e mostrare la precisione e l’accuratezza nel fare le cose che li caratterizza.

Sportività e socialità si incontrano così in un momento unico. Come da tradizione, nelle gare casalinghe del Città di Castello Rugby, dopo aver assistito dalla tribuna alla gara, sono entrati tutti insieme, nel "terzo tempo" all’insegna della convivialità e dell’amicizia. Dal 2106 questa tradizione viene condivisa con le persone down dell’associazione, guidati dalla presidente, Tiziana Pescari. Tra l’altro proprio domenica, al termine della gara di campionato di serie C con gli Amatori Ascoli - terminata 45 a 6 per i padroni di casa - i ragazzi del terzo tempo hanno indossato una maglia particolare (la seconda ufficiale della squadra) con disegni e colori realizzati dall’artista Andrea Lensi, a favore della sportività e contro il razzismo, di qualsiasi genere.

"La nostra società ha al centro dei suoi obiettivi la realizzazione di molteplici attività che sappiano andare anche oltre l’aspetto puramente sportivo, rivolti al sociale – ha dichiarato il presidente Marco Notarianni – tra queste c’ è il progetto ‘Terzo tempo’ che ormai da anni si sta portando avanti con l’associazione. I ragazzi e le ragazze sono sempre presenti alle partite della nostra seniores, aiutandoci".

"Negli ambienti dove si sentono importanti e utili i nostri figli sono contenti e questo fa crescere in loro l’autostima e la capacità di relazionarsi con persone e situazioni diverse – ha spiegato Tiziana Pescari, di Aipd –. Per noi è un ulteriore sviluppo del progetto madre legato al laboratorio abitativo alla Casa Verde dove, in un appartamento messo a disposizione dall’amministrazione comunale dal 2008, i nostri figli possono lavorare sulla propria autonomia, vivendo in tutto e per tutto la quotidianità della gestione della casa".

Dopo la vittoria di domenica, l’ultima di campionato, la squadra di Città di Castello dovrà affrontare i play off nel doppio confronto con Piacenza il 28 aprile e il 5 maggio.