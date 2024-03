Il rugby è uno sport (anche) per donne. Nasce la prima squadra femminile

Al grido di "Il rugby non è uno sport per soli uomini", è nata una squadra femminile che fa capo al Città di Castello Rugby: per ora una decina di ragazze, ma la volontà di far crescere questo progetto è tanta. Tutto è nato da una chiacchierata di fine estate scorsa, poi da metà settembre, ogni martedì e venerdì, un gruppo pieno di voglia ed entusiasmo ha mosso i primi approcci ed allenamenti al rugby, nella struttura in via Bartoli, alle porte della città.

"In pochi mesi di allenamento, ma con tanta determinazione, voglia, impegno, è stato plasmato e formato il gruppo, la squadra, fulcro di ogni progetto sportivo". La prima uscita della squadra si è tenuta a Forlì, un allenamento congiunto e partita, con la locale formazione femminile del Forlì Rugby 1979, il primo di un programma di incontri di preparazione per partecipare alla prossima Coppa Italia Seven 2024 che si disputerà in tarda primavera, alla fine del campionato nazionale femminile di serie A. "Stiamo cercando ragazze di tutte le età che vogliono divertirsi e fare una delle esperienze più gratificanti che esistono, per alimentare quel sogno di crescere e arrivare ai massimi livelli del gioco nazionale", dicono dalla squadra. L’appello è per "chiunque voglia approcciare questa disciplina, o semplicemente provare ad essere parte di un gruppo che ha nella lealtà, nel rispetto delle regole del gioco verso compagne ed avversarie, le sue caratteristiche fondamentali di un altissimo valore d’inclusività".

Il Città di Castello Rugby è nato nel 2003 grazie alla passione del suo ideatore Marco Notarianni e di un gruppo di amici- oggi conta oltre 100 tesserati in tutte le categorie, dalla under 6 alla seniores, fino al settore femminile, che quest’anno è partito con l’interessante gruppo. In questi giorni tra l’altro il Comune ha annunciato l’investimento da 180 mila euro per il nuovo impianto di illuminazione del campo, a completamento del progetto dell’intera struttura, per la sua migliore utilizzazione. Saranno installati quattro pali dodecagonali in acciaio zincato, alti 18 metri, che illumineranno il terreno di gioco. Ogni torre ospiterà quattro proiettori led quindi l’impianto conterà complessivamente su 16 proiettori, per garantire un’illuminazione a terra pari a 100 lux. "L’intervento abbina l’esigenza di illuminazione pubblica dell’area verde sportiva a supporto dell’attività agonistica con le normative vigenti sull’inquinamento luminoso, grazie ai corpi di tipo cut-off che non emettono alcun flusso nella parte superiore", spiegano dal Comune.