Il Rotary offre uno screening gratuito dei nei

GUBBIO - Sabato arriverà a Gubbio l’ambulanza sanitaria del Rotary Distretto 2090, per offrire uno screening dermatologico gratuito. "Il Rotary Club Gubbio vuole celebrare i 120 anni della nascita del Rotary International – spiega il presidente David Passeri (foto) – con un evento di prevenzione sanitaria. Questo screening dermatologico è una delle tante iniziative che il Rotary Club organizza in favore della comunità locale, in collaborazione con professionisti che si mettono a disposizione della collettività. Per questo appuntamento sarà Marco Rosati a effettuare una visita con valutazione gratuita dei nei". Il servizio è garantito per le prime 40 persone che ne faranno richiesta, telefonando al 329 4441823 o tramite mail all’indirizzo [email protected]. L’appuntamento con l’ambulanza sanitaria è dunque sabato 22 in piazza 40 Martiri (dietro l’edicola) a partire dalle 9 fino alle 18.