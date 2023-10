Il rogo mortale a Gubbio. In aula le voci del dolore

"Ho fatto un disastro, sono morti tutti. È tutta colpa mia, non avrei dovuto ancora iniziare". Lo sfogo dell’imputato Alessandro Rossi, al pronto soccorso di Branca, è stato raccontato in aula, davanti alla Corte d’assise di Perugia, da uno dei testimoni dell’accusa nel processo per la morte di Samuel Cuffaro ed Elisabetta D’Innocenti, morti in località Canne Greche di Gubbio nell’esplosione di un laboratorio dove veniva trattata la cannabis per diventare light e poter essere commercializzata.

Secondo l’accusa, il trattamento, un lavaggio a base di pentano, sarebbe stato di fatto inventato, ma senza alcun tipo di accertamento o di validazione, dai titolari delle due aziende, collegate tra loro, Green Genetics e Greenvest, sarebbe avvenuto in violazione di qualsiasi norma di sicurezza sul lavoro e di autorizzazione. Il testimone, un dipendente della ditta edile che aveva sede lì, di un altro degli indagati, Manuali, ha raccontato anche che il 7 maggio 2021 aveva chiesto a Elisabetta una sedia. La donna aveva gli occhi arrossati ed era paonazza in volto. C’era una forte puzza, tanto che l’uomo, secondo il suo racconto, avrebbe chiesto come facessero a lavorare in quelle condizioni. Poco dopo l’esplosione. Lo stesso ha poi accompagnato Alessandro Rossi, ferito, in ospedale: nel tragitto Rossi avrebbe gettato, dopo averlo rotto, il cellulare poi rinvenuto dalla polizia municipale. Dei timori che Elisabetta D’Innocenti nutriva ha parlato Sybilla, la figlia della donna, tornata dalla Germania per stare più vicino alla madre, anche lei dipendente Green Genetics. Ma delle sue paure, è emerso ancora in aula, la donna non ne aveva fatto parola con la figlia.

Si era, invece, sfogata con un’amica che, a sua volta, aveva messo in guardia la ragazza. Sentito anche Salvatore Cuffaro, cugino di Samuel. Anche lui dipendente dell’azienda, ha ricordato come Samuel svolgesse prettamente attività di operaio agricolo e che, quel giorno, mentre in auto raggiungevano i campi dell’azienda agricola, Samuel fu richiamato per tornare al laboratorio: doveva sistemare un mobile. Era la prima volta che metteva piede lì, delle procedure non ne sapeva niente. Neanche Kevin Dormicchi, ha confermato nel controesame, era stato formato e informato sulla pericolosità del pentano e delle procedure. Nello scoppio Kevin, oggi trentenne, è rimasto ferito in modo grave. È assistito dall’avvocato Riccardo Vantaggi. Ubaldo Minelli invece assiste la famiglia di Samuel Cuffaro. Alessio Cacciapuoti, anche lui ferito in modo estremamente grave, è assistito dall’avvocato Francesca Pieri. I cinque indagati sono difesi dallo studio Maori. Si torna in aula il 16 novembre.