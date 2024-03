Il ritorno di “Porchettiamo“. Palato, gusto e tradizioni

GUALDO CATTANEO Torna Porchettiamo, festival delle porchette d’Italia, e la 14esima edizione, in programma il 17, 18 e 19 maggio nel borgo di San Terenziano si annuncia ricca di novità. I migliori produttori si sono dati appuntamento nella “Piazza delle porchette“, per una tre giorni dedicata alla regina del cibo di strada, in abbinamento alle birre artigianali e ai vini del territorio. Si potranno conoscere e gustare le diverse porchette d’Italia in tutte le infinite declinazioni e preparazioni. Trova conferma anche il panino con porchetta gluten free e torna “In punta di porchetta“, lo stand dove saranno preparati i panini gourmet degli chef. Chef Andrea Natali, triestino, da 15 anni cuoco fra l’Italia e il Canada, è l’ideatore della innovativa formula di Odio il brodo: cibo genuino e soprattutto pollo ruspante. Non mancheranno i gemellaggi, con quello locale ormai consolidato con il Cicotto di Grutti (Presidio umbro Slow Food), e quelli internazionali: torneranno, come nazioni ospiti, Messico e Giappone per un gemellaggio internazionale all’insegna della regina del cibo di strada e del gusto. L’agenzia Anna7Poste, ideatrice dell’evento e che negli anni è riuscita a fare crescere il festival e a portarlo alla ribalta nazionale, anche nel 2024 continua quindi la collaborazione con il Comune di Gualdo Cattaneo. L’evento è patrocinato da ministero dell’Agricoltura e Regione.