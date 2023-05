Il rilancio della ex Fcu "Dove sono le risorse per adeguare i binari?"

Non è affatto tutta rose e fiori la nuova (ennesima) puntata della Fcu. Nel fine settimana infatti, Rfi ha pubblicato il bando che riguarda gli interventi di rinnovo e manutenzione straordinaria all’armamento ferroviario delle tratte fra Ponte San Giovanni–Terni e fra Città di Castello-Sansepolcro, finanziati con fondi Pnrr per 70 milioni di euro (che è parte di un totale pari a 167 milioni) e i cui lavori dovrebbero chiudersi entro il 2026. Ma c’è subito chi mette sul tavolo alcune perplessità, a iniziare da Italia Nostra. Il presidente umbro, Luigi Fressoia solleva infatti una questione tutt’altro che secondari: quella del limite di portata dei binari, che attualmente è di 16 tonnellate per asse, mentre i treni elettrici di Rfi e quelli che intende utilizzare la Regione sono di peso superiore (1718 tonnellateasse). "A quanto pare – rileva Fressoia – questi 70 milioni non serviranno per l’adeguamento ai 18 tonnellateasse necessari per il servizio ferroviario. E tale adeguamento su tutti i 156 chilometri della linea compresa la risagomatura delle gallerie ha un costo enorme, eccedente i 167 milioni pnrr. Ne consegue che pur spendendo un mare di denaro, non avremo alcun servizio apprezzabile e appetibile". Fressoia rilancia di nuovo il progetto del TramTreno: "Non hanno mai voluto farlo e ora si trovano impiccati sui tempi del pnrr che impone limite 2026: ecco quindi scegliere opere inutili però spendere un mare di soldi. Tra l’altro rinnovare i binari è a sua volta uno spreco poiché per il servizio metropolitano bastano questi esistenti". La questione della portata dei binari era emersa anche all’indomani del taglio del nastro della stazione di Sant’Anna, lo scorso settembre: le due strade erano o acquistare dodici convogli a sei milioni ciascuno (80 milioni), oppure mettere a posto almeno gli attuali Minuetto con 4 milioni, ma comunque bisogna adeguare la rete, cosa niente affatto semplice, né scontata. L’assessore Enrico Melasecche disse che tutto sarebbe stato entro giugno 2026. Non resta che attendere.