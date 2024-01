Il ricordo di Alberto Provantini a dieci anni dalla morte

TERNI A dieci anni dalla morte, Alberto Provantini (nella foto) sarà ricordato il 24 gennaio alle 16 nella sala del Consiglio provinciale. "La giornata sarà dedicata a una delle personalità che più ha inciso nella storia recente della provincia e della regione. Già ex presidente della Provincia di Terni, Provantini fu assessore e consigliere regionale oltre che parlamentare della Repubblica – sottolineano i promotori –. A lui si devono alcune iniziative molto importanti per l’intera regione, come la felice definizione identitaria di ’Umbria cuore verde d’Italia’ o la valorizzazione di Villalago e del lago di Piediluco soprattutto per il canottaggio e il Memorial D’Aloja".

L’evento è organizzato dal Pd comunale e provinciale di Terni e dalla Fondazione Gramsci con il patrocinio della Provincia di Terni. Interverranno rappresentanti politici, istituzionali, tra cui gli ex sindaci Porrazzini, Raffaelli e Di Girolamo, e dell’associazionismo. Coordinerà Franco Giustinelli, ex assessore regionale ed ex parlamentare.