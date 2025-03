Il ricordo dei 23 Caduti nella miniera di Morgnano

SPOLETO La città ricorda i minatori di Morgnano. Sabato 22 e domenica 23 l’associazione “Amici delle miniere“, in collaborazione con il Comune, commemora con una serie di iniziative il 70esimo anniversario del tragico evento che il 22 marzo del 1955 costò la vita a 23 minatori. Sabato alle 11, nella chiesa di San Giovanni Battista a Morgnano, sarà celebrata la santa messa da monsignor Renato Boccardo, arcivescovo della Diocesi Spoleto-Norcia che alle 12 benedirà la corona d’alloro che sarà deposta al Monumento del minatore. Nel corso delle celebrazioni si terrà un intermezzo musicale a cura della banda musicale “Città di Spoleto“. Alla commemorazione in memoria dei Caduti delle miniere interverranno il sindaco Andrea Sisti e Vincenza Campagnani, presidente dell’Associazione Amici delle Miniere. In occasione del cinquantesimo della nascita della fondazione Fai (Fondo per l’ambiente italiano) sempre sabato dalle 15 alle 18, sarà possibile conoscere la storia delle miniere partecipando a Giornate Fai di primavera 2025 - Morgnano: le miniere, un modello di sviluppo industriale". L’iniziativa proseguirà anche domenica dalla 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.