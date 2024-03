Il “restyling“ dei 5Stelle. Ristrutturazione interna e radicamento territoriale

Prosegue sulla strada della ristrutturazione interna e di radicamento territoriale del Movimento 5 Stelle. Ieri nella Sala Multimedia di Palazzo Cesaroni a Perugia è stata presentata la nuova rete territoriale e con l’occasione è stato fatto il punto sulle prossime elezioni amministrative e sono state presentate le prossime iniziative congiunte che vedranno coinvolti i gruppi territoriali. Il coordinatore regionale Thomas De Luca ha spiegato che ci saranno iniziative territoriali coordinate tra tutti i gruppi.

"Si parte con la raccolta firme contro la deregulation voluta dalla maggioranza di centrodestra che governa la Regione per l’accesso indiscriminato dei veicoli a motore sui sentieri di montagna – ha detto –. L’emendamento Puletti nei fatti ha messo in capo a comuni, comunanze e realtà che vivono questi territori, in particolare aree marginali, l’onere di tabellare i sentieri. Abbiamo proposto una raccolta firme a livello regionale per portare a modello l’esempio virtuoso del Comune di Narni dove l’assessore Tramini ha proposto un regolamento a tutela delle zone di montagna e di chi vuole viverla, bloccando questa deregulation della destra che alle politiche green contrappone una politica nera che distrugge la regione".

Poi il caso-Gubbio. "L’Umbria è la prima regione dove il campo giusto è diventato strutturale – ha detto De Luca -. Tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti che andranno al voto potranno scegliere una coalizione all’interno della quale il Movimento 5 Stelle è stato determinante nello scegliere il miglior candidato sindaco o la migliore candidata sindaca per poter rappresentare i cittadini. Lavorare non per vincere a prescindere, ma per vincere e riuscire a dare risposte ai cittadini mettendo al centro i tempi più importanti. A Gubbio altri hanno fatto scelte legate a poltrone, il M5S ha messo al centro i cittadini con la candidatura di Alessia Tasso, la giusta interprete in continuità amministrativa con la giunta Stirati che è stata una delle più avanzate nella nostra regione. Il Patto Avanti può fare la differenza e il M5S è un esempio virtuoso a partire da Vittoria Ferdinandi a Perugia, Mauro Masciotti a Foligno, Enrico Pecci a Bastia Umbria, Michele Moretti a Marsciano, Stefano Biagioli a Orvieto". In conclusione – ha aggiunto De Luca – ci prepariamo ad affrontare le prossime elezioni regionali costruendo la nuova classe dirigente in grado realmente di attuare quel cambiamento necessario e richiesto dai cittadini insoddisfatti del malgoverno della destra".