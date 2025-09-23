Il regista Pietro Marcello presenta “Duse“ a Perugia

Grande cinema al PostModernissimo con l’arrivo di due registi con i loro film. La formula è quella, consolidata, dell’incontro con l’autore, occasione per superare la semplice visione e instaurare un dialogo diretto tra creatori e spettatori. Il primo appuntamento è fissato per stasera alle 21.30 con la proiezione de “L’era d’oro”, il primo lungometraggio documentario di Camilla Iannetti, un intimo e toccante ritratto familiare. La regista, che sarà presente in sala, ha costruito un racconto incentrato su Lucy, una giovane donna italo-inglese che sta per dare alla luce una bambina.

Giovedì alle 21 sarà poi la volta del ritorno di Pietro Marcello. Il regista casertano è già noto e apprezzato dal pubblico perugino, che l’aveva incontrato proprio al PostMod per la presentazione del suo “Bella e perduta”, ormai 10 anni fa. Ora torna con il suo ultimo lavoro, “Duse” (nella foto), un ritratto cinematografico che si immerge nella vita e nell’arte di Eleonora Duse, soffermandosi sugli ultimi anni de “la Divina”. Il film, che ha concorso alla Mostra di Venezia, vede protagonista Valeria Bruni Tedeschi in un’interpretazione intensa e complessa. Marcello, noto per il suo stile inconfondibile che fonde finzione e documentario, utilizza frammenti di filmati d’archivio e un’estetica raffinata per ricostruire la non solo la figura dell’artista, ma anche l’epoca tumultuosa tra la Grande Guerra e l’ascesa del fascismo che la vide tornare sui palcoscenici teatrali. Gli incontri con i due autori si svolgeranno al termine delle proiezioni. Informazioni e prenotare sul sito www.postmodernissimo.com.