"Il recupero dell’ex Palazzetti è il primo obiettivo, ma non il solo"

PERUGIA – In ballo per un vero recupero di Ponte San Giovanni c’è anche la sorte dei ’palazzi della vergogna’, allucinanti scheletri a fianco dello svincolo della superstrada. Di questo e del progetto ’Pinqua’ per il completamento e la riqualificazione dell’area ha parlato in assemblea l’assessore Scoccia. "Il piano – ha ricordato – è incentrato sul recupero del complesso ex Palazzetti, per sanare la ferita rappresentata dai grandi immobili incompiuti e dare vita a un quartiere modello, sostenibile, smart, salubre e sinonimo di elevata qualità abitativa".

Il focus, con il secondo progetto, è anche sull’area centrale della frazione con un insieme di interventi sinergici di edilizia scolastica, sociale e per la sicurezza, con recupero del patrimonio edilizio esistente, in un percorso di sostenibilità energetica, mobilità dolce e miglioramento della accessibilità, inclusa quella della stazione ferroviaria". Considerando anche investimenti di carattere privato, ha sottolineato l’assessore, "più di 35milioni di euro si concentrano in un’area di circa 18mila abitanti".