Il rebus di Medioetruria. Stazione ad alta velocità. Restano solo tre ipotesi

Da cinque stazioni possibili per Medioetruria, la scelta è ormai ridotta a tre. È quanto emerso dalla riunione del tavolo tecnico a Roma, al ministero dei Trasporti, chiamato entro la fine dell’anno a produrre un documento che la politica dovrà poi tradurre in un piano operativo. Un confronto al quale erano presenti gli assessori regionali Stefano Baccelli (Toscana) ed Enrico Melasecche (Umbria) con i rispettivi dirigenti, i gestori Trenitalia e Italo, società dell’Alta velocità e i tecnici di Rfi. La prossima riunione è già stata fissata al 16 novembre e per l’occasione dunque la commissione dovrebbe suggerire le due opzioni da scartare fra le cinque sul tavolo: Chiusi (stazione esistente), Arezzo (esistente), Chiusi sud, Rigutino (Arezzo Sud) e Creti (Cortona). "Credo che in questo momento i rappresentanti territoriali debbano astenersi da indicare preferenze, non serve alimentare una corsa per campanili", ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani. "La stazione Medioetruria resta un punto fermo dell’Alta velocità ferroviaria e siamo convinti nel ribadire, noi come la Toscana, che questa operazione andrà in porto", sottolinea invece l’assessore regionale umbro ai Trasporti, Enrico Melasecche, che non dice una parola di più sull’incontro di ieri. La fase è molto delicata e anche una sola parola fuori posto rischierebbe di alimentare tensioni che in questo momento tutti vogliono evitare. "Ma io di natura sono ottimista" aggiunge, alludendo a chissà cosa. "Al tavolo abbiamo anticipato un po’ di osservazioni – ha spiegato l’assessore regionale toscano alle Infrastrutture e ai trasporti, Stefano Baccelli – e che crediamo possano essere utili per analizzare le varie ipotesi. Per esempio, abbiamo chiesto che siano ben verificate le infrastrutture esistenti in ciascun luogo, con i collegamenti ferro-ferro, le strade e il trasporto su gomma. Abbiamo anche domandato un’analisi specifica della situazione idraulica. Infine, abbiamo proposto alla commissione tecnica di fornire, al termine delle valutazioni, una rosa di tre ipotesi, ciascuna con pro e contro". Gli ingegneri di Rfi, infatti, ora si metteranno al tavolo per gli ulteriori e definitivi approfondimenti sui diversi parametri in considerazione. Come finirà? Lo sapremo il 16 novembre, quando Rfi dirà dove è più opportuno e conveniente realizzare la Medioetruria. Sempre che si faccia.

Michele Nucci