IL RAPPORTO SUL BENESSERE

"Neet, giovani che non studiano e non lavorano: l’Umbria è tra le regioni che ne recuperano di più". L’assessore allo Sviluppo economico della Regione, Michele Fioroni, commenta che il rapporto dell’Istat sul Benessere equo e sostenibile fotografa un’Italia ancora distante dagli altri Paesi europei su giovani Neet. "Ciò nonostante si registra una performance molto positiva dell’Umbria, superiore alla media nazionale, con una riduzione del 5% della platea complessiva". L’assessore si dichiara soddisfatto per le politiche messe in campo e i risultati ottenuti, che "quotidianamente incoraggiano a proseguire in questa direzione".