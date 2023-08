Il ragazzino pestato Inquirenti al lavoro: caccia al resto del branco

"Vogliamo che la giustizia faccia pienamente il proprio corso senza sconti di alcuna sorta". Il sindaco Risini è in continuo contatto con i carabinieri, la questura e il Prefetto "per chiedere che vengano intensificati i controlli" a Città della Pieve, perché la gente ora chiede più sicurezza. Dalle 6 alle otto persone: ecco quanto era numeroso il "branco" che ha partecipato al pestaggio del 16enne ancora ricoverato al Santa Maria della Misericordia e la cui prognosi resta ancora riservata. Ci sarebbero dunque almeno altri quattro giovani, se non di più, sulle cui tracce stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Città della Pieve.

Intanto per lesioni personali aggravate, ci sono già le accuse verso i due minorenni nordafricani che sono già stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura presso il Tribunale dei minori di Perugia per l’aggressione avvenuta nella notte fra lunedì e martedì a Città della Pieve ai danni del sedicenne operato per una emorragia cerebrale. I due sarebbero dunque solo i primi identificati del gruppo, che stando alle diverse testimonianze avrebbe aggredito il sedicenne non lontano dalla "Pista dei Platani" (locale estivo di ritrovo a Città della Pieve) davanti agli occhi di molti testimoni. Ragazzi nordafricani, uno dei quali ospiti di una struttura per minori di Tavernelle ( e che – come già riferito da La Nazione – era stato già segnalato per comportamenti violenti) che avrebbero colpito i due sedicenni dopo un diverbio nato per alcuni apprezzamenti rivolti ad una ragazza. Il sedicenne, originario di Roma ma residente a Po’ Bandino con la famiglia, dopo essere stato raggiunto da diversi pugni al volto è caduto sbattendo la testa violentemente contro il palo di sostegno di una tensostruttura in una zona non coperta dalle telecamere di sorveglianza. Il primo ad intervenire sarebbe stato un adulto che lavora nel locale e che ai militari ha raccontato come il giovane, dopo essersi rialzato in stato confusionale, si sarebbe sentito male per poi perdere i sensi. Trasportato in ospedale a Perugia da alcuni conoscenti, il ragazzo è stato operato per la riduzione di una vasta emorragia cerebrale. Al momento il sedicenne si trova ancora in terapia intensiva e la sua prognosi resta riservata e il decorso dopo l’intervento permette un cauto ottimismo. Un paese intero prega per lui.

S.M.