Il quartiere si colora col Carnevale. Tempo di maschere: la festa è qui. Sfilata dei carri e ritrovo al parco

Anche quest’anno il parco sant’Anna e i quartieri Birago, Pallotta e Filosofi tornano a colorarsi con l’allegria del Carnevale. Dietro questa bella iniziativa - che coinvolge le scuole del circondario e tantissime famiglie - c’è l’entusiasmo delle tante associazioni che gravitano nella zona, tra cui Filosofiamo, tra le registe più attive della manifestazione.

La sfilata sarà venerdì 28 febbraio con la partenza dei cortei in maschera alle 16 dalla bocciofila della Pallotta. Altri appuntamenti alla casetta del parco Pescaia (ore 16.15), ore 16.20 piazza Birago davanti alla elementare Cena, ore 16.20 piazzetta Rina Gatti. La tappa finale per ritrovarsi e fare baldoria è alle 16.40 al parco sant’Anna. L’evento del 28 è preceduto venerdì 15 dal laboratorio di maschere e costumi nella sede di Filosofiamo (all’incrocio tra via dei Filosofi e via Leonardo da Vinci, info 3286648956) dalle 16 alle 18. Ed ancora: giovedì 27, sempre in sede, presentazione del libro di ricette “La cucina umbra facile“ (autrici Rita Boini e Silvana Favetti Andreani, Tau editrice), a cui seguirà la preparazione delle polpette di carnevale. Il calendario dei divertimenti si conclude sabato primo marzo al Cva di Montebello (collabora la Proloco di sant’Andrea d’Agliano) con una serata danzante.

Intanto per Filosofiamo è tempo di bilanci. "A neanche un mese e mezzo dall’inizio dell’anno la nostra associazione ha già incassato 200 iscrizioni fra rinnovi e nuovi iscritti". Lo dichiara contento il presidente Francesco Berardi. Che annuncia: "Tra poco usciremo con il programma completo delle attività 2025. Oltre al Carnevale di quartiere abbiamo in cantiere tante sorprese e iniziative per la bella stagione. Intanto, chi vuole iscriversi o rinnovare può farlo presso la nostra sede in via dei Filosofi 33/b, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 17 alle 19. Per i soli rinnovi euro 10 con bonifico al seguente IBAN IT08N0359901899050188553184".

L’associazione, tra le più vivaci e organizzate della città, tra le altre cose svolge un importantissima funzione sociale. "Il primo obiettivo - conclude Berardi - è lo stare insieme, l’aggregazione e l’animazione del quartiere, anche perché dove ci sono abitanti e attività sane, la malavita e il degrado arretrano".

Silvia Angelici