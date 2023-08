Il quartiere di San Giuliano con Cristiano Orlandi vince l’edizione straordinaria 2023 del torneo dei quartieri

Gubbio, 15 agosto 2023 – Con il balestriere Cristiano Orlandi il Quartiere di San Giuliano vince l’edizione straordinaria del Torneo dei Quartieri 2023 conquistando il bel Palio realizzato da Ernesto Baldinucci. Al secondo posto si è classificato Roberto Mencarelli di San Martino ed al terzo Stefano Casagrande di S. Andrea.

Il premio per il miglior corteo storico, secondo la graduatoria della giuria composta da Patrizia Biscarini, Patrizia Martini e Alberto Luongo, è andato al quartiere di San Pietro. E’ questa la conclusione di una serata che riproponendo una sintesi del patrimonio storico-artistico tradizionale eugubino, ha saputo conquistarsi la stima, l’applauso e la considerazione di turisti e non solo. Organizzata e coordinata dall’Associazione maggio eugubino con la collaborazione del Comune, dei quartieri, della società Balestrieri, del Gruppo Sbandieratori, di Danz’Art e della scuola di danza città di Gubbio, l’edizione straordinaria del Torneo 2023, svoltasi nella cornice di Piazza San Pietro, allestita in modo impeccabile, per l’indisponibilità di Piazza Grande, dove fervono i lavori di ripavimentazione.

Introdotta dall’arrivo dei cortei storici, intervallata dalle esibizioni delle scuole di danze e da quelle, sempre affascinanti, degli sbandieratori, è entrata nel vivo con i Balestrieri che, alternandosi al banco di tiro posto ad una distanza di 36 metri dal bersaglio, si sono battuti per il proprio quartiere. Applausi al momento delle premiazioni effettuate dal presidente dell’Associazione Maggio eugubino Marco Cancellotti, dal Sindaco Filippo Stirati, dal vescovo Luciano Paolucci Bedini e, per quanto riguarda il corteo storico, da Giulia Rampini. La serata è poi proseguita in allegria ed amicizia nelle piazze dei singoli Quartieri.