Il puzzle del centrosinistra Kenny candidato sindaco si smarca dai “dem“

Josè Maria Kenny si candida sindaco, mettendosi a disposizione del Pd e più in generale del centrosinistra. Sta per andare in pensione, il professore universitario ex consigliere comunale ’indipendente’ ma di area Ds, che ieri ha presentato la sua candidatura. In sala diversi esponenti del Pd ma, ha spiegato Kenny, la sua è una posizione autonoma: a spingerlo alla candidatura sono state diverse persone. Tanto che c’è un manifesto pro-Kenny con oltre quaranta firme. Insomma per adesso la sua è una candidatura “civica“, alternativa alla Giunta uscente di centrodestra.

Martedì c’è il tavolo regionale del Pd proprio a Terni. "Auspico un percorso comune che porti alla costruzione di una soluzione condivisa, attraverso la sintesi delle nostre esperienze e dei nostri valori comuni". Così il segretario regionale del Pd, Tommaso Bori. "In gioco - spiega - c’è la dignità di un’intera città che viene calpestata ormai da cinque anni da una destra che smantella la sanità, taglia i servizi, nega i diritti, svilisce la cultura e la socialità, dimostrandosi, per altro, del tutto incapace di promuovere lo sviluppo e di difendere il lavoro. Per tutti questi motivi, l’incontro di coalizione serve a dare a tutti noi una possibilità reale d’incontro e di confronto". Già, quando i giochi appaiono già fatti e la coalizione divisa. Per ora il centrosinistra ha tre candidati sindaci: Claudio Fiorelli del M5S ( a cui aderirà la lista Bella Ciao, costola di Rc e Pci), Silvia Tobia di Potere al popolo e Kenny. E all’appello mancano moderati e terzo polo.

Ste.Cin.