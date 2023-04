Il pusher fugge e lascia la droga Aveva una etto di eroina e contanti Nei guai ci finisce il suo ’autista’

In fuga con un etto di eroina e quasi 3.500 euro in contanti. Abbandonati poi per strada durante la corsa per evitare di finire nelle "mani" dei carabinieri, mentre nell’auto dalla quale era letteralmente saltato giù, è rimasto il conducente. Che, invece, i militari dell’Arma sono riusciti a fermare. L’automobilista è stato denunciato per favoreggiamento, mentre droga e denaro sono stati recuperati e sequestrati. Il fuggitivo è riuscito a far perdere le sue tracce, ma le ricerche sono ancora in corso. Il tutto è avvenuto nella notte lungo la strada che porta all’aeroporto internazionale "San Francesco" di Sant’Egidio. Qui, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Perugia, impegnati in controlli alla circolazione, hanno notato un’utilitaria che percorreva con una certa frequenza il tratto di strada senza un apparente motivo. Una circostanza ritenuta sospetta, per questo i militari hanno segnalato all’autovettura di fermarsi per procedere al controllo. Invece di accostare come richiesto dai carabinieri, il conducente ha accelerato e così ha tentato di allontanarsi. Un tentativo durato poche centinaia di metri, quando l’auto è stata fermata. Dall’autovettura è subito scappato il passeggero che ha fatto cadere a terra un involucro in plastica con un etto di eroina e 3.370 euro, evidente provento, secondo i carabinieri, dell’attività di spaccio, nonché uno smartphone. I militari hanno proceduto alla perquisizione della macchina e del conducente, che è stato denunciato per favoreggiamento nel reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Continuano le indagini per identificare l’uomo fuggito, mentre elementi utili potrebbero arrivare dal cellulare, anche per ricostruire il giro di affari e gli eventuali canali di approvvigionamento di un presunto pusher che, da denaro e quantità sequestrata, sembrerebbe avere un consistente mercato da soddisfare.