Il punto sull’afasia. Convegno dell’Aita. Dibattito con gli esperti

L’afasia è un disturbo del linguaggio che colpisce persone in età adulta e può compromettere la capacità di comunicare e quindi di interagire in modo efficace con gli altri, con gravi ricadute sulla vita di relazione e lavorativa. Per accendere i riflettori su questi aspetti, nell’ambito della Settimana del cervello, l’Aita (Associazione italiana afasici) Umbria, in collaborazione con il Corso di laurea in Logopedia dell’Università degli studi di Perugia, ha organizzato un convegno per fare il punto.