Il proiettile di una pistola nel cestello della lavatrice

Proiettile nel cestello di una lavatrice professionale, all’interno di un’attività commerciale di Foligno. A trovarlo la titolare dell’attività che si occupa di lavanderia e che, una volta fatta la scoperta, ha chiamato la polizia particolarmente spaventata. Giunti sul posto, gli agenti del Commissariato di Foligno, coordinati dal vicequestore Adriano Felici, hanno preso immediatamente contatto con la proprietaria del negozio la quale, preoccupata, ha riferito loro che, durante lo svuotamento di una lavatrice, effettuato a fine ciclo di lavaggio del carico di abiti, si era accorta della presenza all’interno del cosiddetto cesto contenitore, di un proiettile per pistola. Incredula la donna aveva iniziato ad osservare bene l’oggetto confermando così i propri dubbi e, contestualmente, aveva chiamato velocemente la Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Foligno, effettuati tutti gli accertamenti nel luogo del ritrovamento, hanno provveduto al sequestro dell’oggetto, riconosciuto come un proiettile per pistola calibro 9x21, versione civile del suddetto munizionamento. Sono in corso accertamenti volti all’identificazione del possessore e responsabile della negligente custodia della munizione in essere. Si tratta di un ritrovamento insolito per un’attività commerciale dedita alla lavanderia, che ha per questo destato particolare preoccupazione.