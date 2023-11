Il progetto su Pietrafitta: "Un territorio che rinasce"

Legno, idrogeno, energie rinnovabili, turismo. Sono le parole chiave del futuro che le amministrazioni locali puntano a delineare per la Valnestore dopo l’annuncio di Enel per l’investimento da 10 milioni di euro che sta attuando nell’area. "Un progetto di rigenerazione importantissimo che ci restituisce e valorizza una parte del nostro territorio – ha detto il sindaco di Panicale Giulio Cherubini -. Questo tassello si inserisce nella strategia per la nuova area di innovazione, tramite il coinvolgimento delle tante realtà produttive che hanno risposto alla nostra chiamata, con la collaborazione di 31 Comuni e dell’Università, con la visione del progetto sostenuto da ConsenergiaGreen (partecipata pubblica gestita dai Comuni di Piegaro e Panicale), che punta a promuovere legno e connessione con filiera dell’idrogeno verde e delle energie rinnovabili". "Un punto di arrivo significativo – ha spiegato il sindaco di Piegaro Roberto Ferricelli -, raggiunto dopo anni di lavoro silenzioso che hanno visto impegnate le due amministrazioni dal 2014 ad oggi per consentire una riapertura di prospettive in quest’area dalle ceneri di quella che fu la Valnestore Sviluppo s.r.l. e il Progetto dei Poli di Eccellenza regionali, chiusi nel 2015. Un progetto che si unisce a una nuova visione di sviluppo economico, ambientale e turistico".

Per Enel si tratta di un investimento di circa 10 milioni di euro, con un’attenzione particolare anche agli standard ambientali che si inserisce nel contesto del polo energetico di Pietrafitta con il sito produttivo della moderna centrale a ciclo combinato "Franco Rasetti", che contribuisce alla sicurezza del sistema elettrico con una tecnologia a supporto della transizione energetica. A fianco dell’impianto sorgerà un impianto fotovoltaico, il cui iter autorizzativo è in corso; recentemente, inoltre, sono stati avviati i lavori di realizzazione di un impianto di stoccaggio di energia, una tipologia di impianto fondamentale per la transizione ecologica in quanto fornisce un supporto allo sviluppo dei progetti di generazione da fonti rinnovabili.