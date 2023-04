Il progetto I detenuti-attori tornano a teatro

Il teatro come strumento ideale e privilegiato per riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza. Parte da qui “Shab Qirmiz – notte carminio“, lo spettacolo ideato e diretto da Vittoria Corallo con i detenuti della Casa Circondariale di Capanne: 19 in palcoscenico come attori, altri 10 come tecnici luci e audio in una grandiosa operazione che punta al recupero dell’identità personale e al reinserimento in società dei detenuti.

“Shab Qirmiz – notte carminio“ andrà in scena lunedì 15 maggio alle 18 alla Casa Circondariale di Capanne e mercoledì 17 alle 19 al Morlacchi che riapre le sue porte a uno spettacolo con detenuti-attori in trasferta speciale dopo il successo di “Balera“ (foto sotto). Le due recite sono a ingresso gratuito e aperte a tutti. Per l’evento del 15 maggio a Capanne si può inviare una mail a: [email protected] fino a venerdì 5 maggio, per lo spettacolo del Morlacchi i biglietti si possono prenotare sulla piattaforma Eventbrite, da martedì 9. Lo spettacolo è il quinto capitolo del progetto “Per Aspera Ad Astra“ promosso da Acri, realizzato con il sostegno della Fondazione Perugia e prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria e ieri è stato presentato dai protagonisti dell’impresa (foto sopra). "Il teatro in carcere è un forte strumento di trasmissione culturale e inclusione sociale per gli attori-detenuti" dice il direttore del Teatro Stabile dell’Umbria, Nino Marino: il progetto è nato 10 anni fa, nel 2019 è entrato nella rete nazionale “Per Aspera ad Astra“ così da strutturarsi in corsi di formazione professionale. "E’ un progetto prezioso per la città" sottolinea Marino. E subito è stato accolto da Antonella Grella, nuova direttrice della Casa Circondariale di Capanne, tornata dopo 17 anni a Perugia dove aveva lavorato per 9 anni. "Mi piace questa avventura – sottolinea – per il modo di presentare il carcere, creare opportunità di reinserimento sociale, aprirsi alla società". Daniela Monni presidente Commissione welfare di Fondazione Perugia ricorda che il progetto nazionale "coinvolge 15 carceri italiane e mille detenuti: è un messaggio alla società civile".

E’ poi Vittoria Corallo a raccontare con passione lo spettacolo. "Lascio al carcere le sue storie e le sue regole e porto il teatro là dove non c’è. Mi interessano le persone, lavoro con loro e prediligo le relazioni e l’ascolto, l’intelligenza emotiva e istintiva". Il punto di partenza e la cornice di “Shab Qirmiz“ sono le storie di Le mille e una notte, intrecciate alle proteste delle donne e degli uomini iraniani. "Il tema, molto attuale, è quello della relazione sentimentale e affettiva che contiene violenza. Questo – dice la regista – è un primo studio che vorrei proseguire il prossimo anno, coinvolgendo gli studenti delle scuole superiori".

Sofia Coletti