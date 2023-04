"Il progetto è pronto, al Trasimeno serve un ospedale unico"

Torna a chiedere la realizzazione dell’ospedale Unico del Trasimeno, il comitato di cittadini di cui il consigliere comunale Paolo Brancaleoni è portavoce: "Prendo spunto da quanto venne approvato unanimità in Consiglio regionale in merito alla sanità per il Trasimeno nel 2021 e cioè di realizzare un ospedale unico nell’unico territorio dell’Umbria che ne rimarrebbe scoperto ora che anche per Narni Amelia sono stati deliberati 80 milioni. Abbiamo un progetto pronto da anni, di cui venne anche posata la prima pietra nella frazione di Villastrada per poi essere stoppato e i fondi deviati su Pantalla, va solo attualizzato e bisogna crederci davvero non solo con documenti politici a cui poi non seguono le azioni". "Chiediamo – conclude Brancaleoni – di metterci da subito al lavoro per quello che sarebbe la chiusura di un cerchio che dura da 20 anni. Come è stato per Gubbio e Gualdo Tadino e altri territori anche il Trasimeno vuole il suo polo ospedaliero unico e integrato".