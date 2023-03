Il progetto del Nuovo Curi Comune interrompe l’iter La decisione è rimandata

Servono approfondimenti prima di dare una risposta definitiva sul Nuovo Curi. Per questo il Comune ha chiesto la sospensione dei termini prima della eventuale dichiarazione di interesse pubblico del progetto e della convocazione della Conferenza dei Servizi. Un atto quasi scontato in verità, vista la complessità delle carte da analizzare e che di fatto fa slittare a oltre metà aprile la decisione sul via libera per il rifacimento dell’impianto.

E’ quanto trapela da fonti di Palazzo dei Priori in merito a una vicenda che i funzionari e gli amministratori comunali stanno seguendo con grande attenzione. Secondo quanto emerso in queste ore è lo stesso Dipe (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica), che ha chiesto una serie di elementi per approfondire i temi che riguardano l’aspetto economico e finanziario del project financing che è stato depositato a Palazzo dei Priori lo scorso 9 febbraio. Il Comune infatti aveva chiesto nei giorni scorsi un parere al Dipartimento. Cosa prevedono le norme delle cosiddetta legge-stadi? Dalla presentazione del progetto il Comune ha 60 giorni per dichiarare la "pubblica utilità" dell’opera, con convocazione immediata della Conferenza di servizi e possibilità di sospendere i termini in caso di richiesta di elementi aggiuntivi. Ecco, diciamo che i termini sono stati "interrotti" dopo circa un mese dalla presentazione e da quando ci sarà il "riavvio" servirà più o meno un altro mese per decidere. Quali le motivazioni degli approfondimenti? Intanto il Comune vuol vederci chiaro sul proprio impegno finanziario: quei dodici milioni da mettere sul piatto per tre anni più altri 250mila euro di affitto annuo per la sede della Municipale non sono poca cosa. Ma c’è anche la questione degli eventi che dovrebbero produrre 10 milioni all’anno: nei documenti presentati viene ricordato che un business plan preciso potrà essere effettuato dalla società Asm Global (che curerebbe gli eventi) solo in seguito alla dichiarazione di pubblico interesse. Evidentemente Dipe e Comune vogliono capirci qualcosa di più. Così come aspetti da approfondire ci sarebbero rispetto alla viabilità intorno allo stadio. Per capirne di più bisognerà attnedere come minimo il mese di maggio.

Michele Nucci