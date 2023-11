Il professore influencer. Vincenzo Schettini al Quasar Village

Il professore di fisica più amato del web, l’influencer Vincenzo Schettini (nella foto) arriva domenica al Quasar Village di Corciano: dalle 15.30 sarà al Centro commerciale di proprietà di PAC 2000A Conad per incontrare i fan e firmare le copie del suo celebre libro “Ci vuole un fisico bestiale”, dove racconta ‘i fisici più pop della storia’, tutti dei veri e propri influencer con moltissimi follower ed hater, personaggi che hanno condizionato il pensiero della loro epoca e ancora oggi influenzano il nostro: un viaggio originale nello spazio e nel tempo con Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton, Marie Curie, Enrico Fermi, Albert Einstein e Stephen Hawking. "La sua è una prospettiva unica sulla Fisica e dimostra come la scienza si può trasformare in un’affascinante forma di intrattenimento – dice Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village –. Averlo come ospite ci sembra un modo per rendere la scienza più accessibile a tutti. Il centro commerciale è ormai un luogo di incontro e aggregazione, anzi auspichiamo che possa diventare sempre più un luogo di scambio e diffusione della cultura".