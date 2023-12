Il professor Pacifico Salvatori festeggiato dagli amici del Cai

GUALDO TADINO - Il professor Pacifico Salvatori è stato festeggiatissimo dagli amici del Cai. E’ stato invitato alla tradizionale "polentata" nel rifugio "Monte Maggio", appuntamento tradizionale per l’ultima escursione dell’anno organizzata dal Club. Grande calore umano ed apprezzamento, con i migliori auguri degli appassionati della montagna per il "socio speciale" che il 4 novembre scorso ha festeggiato il suo centesimo compleanno. Il presidente del Club alpino gualdese, Franco Palazzoni, gli ha consegnato simbolici omaggi. Nato a Collazzone il 4 novembre del 1923- racconta il professore- venne chiamato Pacifico dai suoi genitori perché in quel giorno si ricordava la fine della prima guerra mondiale. Laureatosi all’Accademia delle Belle Arti di Roma, subito dopo la seconda guerra mondiale ottenne l’incarico di insegnante presso l’Avviamento di Gualdo Tadino. "La splendida catena dei monti favorì l’amore a prima vista": scelse di vivere a Gualdo, insegnando, poi, alla scuola Media, ed inserendosi perfettamente nella comunità cittadina come persona molto attiva ed apprezzata. Amante della montagna, è stato uno dei fondatori della sezione Cai; ha collaborato con l’Appennino gualdese (suo il progetto della chiesina di Valsorda) e contribuito alla costituzione del Gruppo fotografico. Tuttora è autonomo, guida l’auto, fa la spesa, si interessa di fotografia e informatica.

Alberto Cecconi