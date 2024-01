Il professor Belardi non molla: incontro sul futuro della città

PERUGIA

Paolo Belardi, docente di Ingegneria, continua a organizzare incontri sulla città in prospettiva... elezioni. Non è un segreto infatti che sia lui uno dei primi possibili candidati a sindaco sui cui il Partito democratico aveva puntato in vista delle emministrative di Perugia. E mentre il Pd nicchia (e ora guarda anche a Vittoria Ferdinandi (come scritto in queste colonne la settimana scorsa), Belardi prosegue con le attività della sua associazione, "Costituente Perugia". Giovedì alle 17 all’Oratorio San Francesco dei Nobili, in via degli Sciri 6, a Perugia è previsto l’incontro " Dalla Perugia sospesa alla Perugia possibile". "Questo nuovo appuntamento – spiega Belardi – lo abbiamo immaginato come un momento per poter esplorare insieme e grazie al contributo di personalità perugine, che conoscono a fondo la realtà e la vita di Perugia, le potenzialità della nostra città e contribuire ad immaginare il suo futuro, in un evento di riflessione, condivisione e progettualità".