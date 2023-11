Il procuratore ri-perde il posto. Respinto il ricorso di Liguori. Il Tar avalla la scelta del Csm

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del procuratore di Terni Alberto Liguori con il quale era stata impugnata la delibera con cui il Consiglio superiore della magistratura l’11 gennaio aveva disposto la non conferma nell’incarico. Il magistrato lo scorso aprile, si era visto restituire la guida dell’Ufficio dal Consiglio di Stato che aveva accolto il suo ricorso contro il ‘no’ del Tribunale amministrativo alla richiesta di sospensiva della stessa delibera del Csm. Ora la nuova sentenza, questa volta nel merito, che ha respinto il ricorso contro la non conferma di Liguori. L’incarico di procuratore dovrebbe quindi ora passare al sostituto anziano, Barbara Mazzullo. Il Csm, a metà gennaio, non aveva confermato Liguori nell’incarico di procuratore a Terni: gli erano “costate il posto“ le chat con Luca Palamara sulle nomine dello stesso Csm. Una decisione a sorpresa quella del “plenum“ che aveva ribaltato l’orientamento della Commissione Direttivi, che aveva registrato anche il parere favorevole alla riconferma del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. La proposta di lasciare Liguori al suo posto perchè era già stato "fugato ogni sospetto" sulla sua figura professionale, sostenuta in Commissione da Unicost, Magistratura Indipendente e Forza Italia, aveva ottenuto nove voti; undici erano andati invece alla relazione della togata di Area, Alessandra Dal Moro, che aveva esplicitamente chiesto la mancata conferma dell’incarico (due astensioni). Poi a metà aprile la decisione del Consiglio di Stato che aveva riportato Liguori a capo della Procura di Terni.