Il procuratore Mellillo "La mafia non è solo un problema del Sud"

La presenza della criminalità organizzata in Umbria non è prettamente “militare“, non fa rumore ma muove soldi, fa affari. "Affari con aziende – ha ricordato il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Mellillo, ieri a Perugia –, che apparentemente non hanno nulla di diverso da quelle regolari, se non per i capitali che hanno dietro". Intervenendo all’incontro, il procuratore generale Sergio Sottani ha fatto il punto sulla situazione. Tra le attività che la procura generale sta svolgendo, Sottani ha ricordato "i contatti con la procura europea per quanto riguarda i fondi del Pnrr che stanno arrivando, quelli che vengono tenuti in relazione ai fondi della ricostruzione post terremoto e, più in generale, per l’attenzione che questi uffici requirenti vogliono avere nei confronti di tutto ciò che significa finanza mafiosa".

"In occasione dell’arresto di Messina Denaro – ha proseguito Sottani – si è usata l’espressione di borghesia mafiosa e la procura di Palermo ha ricordato come questa tenda ad andare su territori non storicamente occupati dalla mafia. Questo è un rischio che noi dobbiamo contrastare e soprattutto segnalare". Il procuratore capo Raffaele Cantone ha sottolineato poi come "non c’è la prova di organizzazioni stabili di tipo mafioso in Umbria ma abbiamo, però, una serie di soggetti strettamente collegati alle organizzazioni mafiose tradizionali". "In questa regione è sempre più forte la presenza di organizzazioni di tipo straniero – ha continuato –, tema che troppo spesso sottovalutiamo. Qui c’è oramai il monopolio della droga, particolarmente fruttuoso, che è in mano alle organizzazioni straniere, africane e albanesi e abbiamo verificato come queste strutture stiano sempre più organizzandosi secondo logiche mafiose, investendo in attività economiche". Il pericolo "rilevante", ha aggiunto, è che "ci possano essere saldature tra pezzi di criminalità organizzata di tipo tradizionale e questi soggetti". Criminalità organizzata senza frontiere geografiche e nuove associazioni "globali" trainate dalla necessità di economizzare i frutti delle attività illecite sono gli aspetti che lo stesso procuratore nazionale Melillo ha voluto ricordare: "Le organizzazioni criminali sono una componente del tessuto economico e sociale di gran parte del territorio nazionale e anche di altri Paesi".

L. F.