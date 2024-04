Il ’processo’ al gioco d’azzardo. In città spesi 1.554 euro a testa

Di certo non farà giurisprudenza, ma la sentenza emessa nel corso di un’iniziativa pubblica ieri a Città di Castello con un processo all’americana contro il gioco d’azzardo patologico è servita ad approfondire la complessa tematica. Nessuna condanna o assoluzione, piuttosto una serie di spunti: continuare il lavoro a livello sanitario e sociale per la cura dei casi patologici, promuovere iniziative di sensibilizzazione anche tra i giovani per coinvolgerli verso una cultura della consapevolezza, a partire dalle scuole.

Una manifestazione inserita nel programma per educare l’opinione pubblica in materia di ludopatia, sorta anche sulla scorta dell’alta incidenza al gioco nel comprensorio dell’Altotevere con dati superiori rispetto alla media regionale. Nei pochi mesi di attività dell’ufficio aperto per il trattamento delle ludopatie sono già 50 le persone prese in carico in zona. "La vita in gioco" era il titolo del processo pubblico sul gioco d’azzardo patologico che ha trasformato l’aula consiliare in un tribunale: a emettere la sentenza sul fenomeno del Gap, sono stati i cittadini residenti nei comuni dell’Altotevere. La pubblica accusa era rappresentata da Claudio Renzetti, la difesa da Claudio Cippitelli, presidente della giuria, l’avvocato Simona Ardesi. Sul banco anche numerosi testimoni: dal titolare di un Sali e tabacchi con slot e Gratta e Vinci che ha raccontato alcune sue esperienze coi clienti, passando per la testimonianza di un parroco, poi assistenti sociali, medici e rappresentanti delle associazioni che si occupano di questa o di altre dipendenze. Un’analisi più tecnica per alcuni e un racconto più emotivo per altri.

Tante le storie: dal pensionato che si gioca tutta la pensione al padre di famiglia che si indebita per le slot, fino ai casi più gravi di chi, preso dai debiti, si affida all’usura. Per questo nel dispositivo finale giuria e cittadini chiedono "un approccio coordinato tra i diversi servizi e organizzazioni sul territorio al fine offrire supporto completo alle persone coinvolte nel gioco d’azzardo patologico, compresi percorsi di cura e sostegno alle famiglie". Tra i dati che riguardano la spesa investita nelle diverse tipologie di giocate nei Comuni dell’Altotevere emergono aspetti allarmanti: secondo l’indagine "La geografia del gioco d’azzardo in Umbria" del 2020, la spesa pro capite è di 1.587 euro a San Giustino, 1.554 a Città di Castello, 1.257 a Umbertide, solo per indicare le prime in classifica. A fare la parte del leone sono le slot machine, seguite dalle lotterie istantanee e dal lotto.