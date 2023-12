Il ’Presepe dei ragazzi’ inviato ai Capi di Stato

ASSISI – La classe V D del Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale Principe di Napoli ha vinto il concorso di idee "Il presepe visto dai ragazzi": l’ elaborato grafico sarà utilizzato per realizzare il biglietto del Comune di Assisi che sarà inviato ai 195 governanti degli Stati nel mondo contenente un messaggio di auguri natalizi e di pace firmato dal sindaco Stefania Proietti. Conterrà il messaggio "Il coraggio della fraternità illumini l’unica famiglia umana. In questo Natale giunga da Assisi un abbraccio di Speranza e di Pace. Buon Natale". Al secondo posto sempre il Liceo Scientifico con la classe IV B, al terzo l’Istituto professionale Alberghiero con la IV A. Rivolta agli studenti delle scuole medie superiori della città e curata dagli assessorati alla cultura e alle politiche scolastiche, l’iniziativa è stata ideata allo scopo di selezionare un progetto grafico ispirato al primo presepe inventato da San Francesco a Greccio 800 anni fa.

Al concorso hanno partecipato 12 classi del Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale Principe di Napoli, dell’Istituto professionale di Stato-servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e del Liceo Sesto Properzio-indirizzo economico e sociale. La premiazione si è svolta nella Sala della Conciliazione con l’assegnazione, agli istituti scolastici delle classi vincitrici, di premi in denaro. Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Proietti e gli assessori Paggi, Leggio e Paolo Mirti che ringraziato i ragazzi per la loro partecipazione. "In questo momento storico, in cui si combattono tante guerre, - dice la Proietti - sentiamo di inviare da Assisi un messaggio forte di pace e, con questo concorso, lo potremo fare attraverso le idee e i sentimenti dei nostri studenti".