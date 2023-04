Il premio oscar

Balla e canticchia "Mambo Italiano" sotto il sole della Toscana… o dell’Umbria? Il due volte Premio Oscar Anthony Hopkins (nella foto) sta trascorrendo una vacanza tra Umbria e Toscana, a quanto pare con base nel bellissimo Castello di Reschio dove era già stato qualche anno fa. Il luogo, esclusivo e amatissimo dai vip di tutto il mondo, è tra i favoriti di Hopkins che domenica ha postato un video sul suo profilo Instagram nel quale, sulle note di Mambo Italiano, lo si vede danzare. Poi invita un suo amico ad avvicinarsi e, sempre ballando, sferra qualche colpo di boxe in una sorta di allenamento all’aria aperta. "Ma preferisco ballare che allenarmi", rivela il grande attore con alle spalle le inconfondibili colline di Reschio. Hopkins racconta ai suoi fan che in questo momento si trova in Toscana, ma non precisa esattamente dove si stia godendo i suoi giorni di relax anche se molti scommettono che abbia fatto ritorno a Reschio, immerso nella valle del Niccone. Qui già aveva trascorso una indimenticabile vacanza un paio d’anni fa, nel giugno del 2021 quando postò sempre sul suo profilo Instagram alcuni video che lo ritraevano negli spazi interni alla tenuta. Negli anni scorsi era stato già avvistato a Cortona, Assisi e in altre località di Umbria e Toscana dove, evidentemente questo è certo, l’attore ama tornare.