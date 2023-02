Il poverello d’Assisi: "Durante le messe esaltavo la qualità e l’utilità del buonissimo olio umbro"

Dante Alighieri il sommo poeta, al quale è dedicata la scuola di San Sisto, pose la domanda ai suoi dotti colleghi: “Chi ha inventato l’olio?”. Atena intervenne: “Noi greci abbiamo inventato l’olio nel 2500 a.C., quando durante una gara organizzata da Zeus, io con la mia lancia ho colpito una roccia facendo nascere una pianta di ulivo, capace di medicare le ferite, curare le malattie e offrire un prezioso nutrimento. Inoltre, noi abbiamo diffuso la coltivazione dell’olio nel Mediterraneo. L’olivo e l’olio sono merito nostro!” Virgilio rispose: “Voi l’avete diffusa in tutto il Mediterraneo, noi invece l’abbiamo divulgata in tutti i territori dell’Impero fino ai territori del nord Europa, poi abbiamo avuto un’idea geniale, cioè abbiamo reso l’olio d’oliva un metodo di pagamento dei tributi”. “E tu Iside dea della Luna, cosa hai fatto per migliorare questo dono? “Io donai agli uomini la capacità di estrarre l’olio dalle olive. Per immortalare questa unione, le foglie dell’ulivo in mio onore sono argentee e ricordano il colore della luna”. Sentiamo ora Francesco D’Assisi: “Nel Medioevo grazie a me, vennero recuperati i terreni migliori per la coltivazione dell’olivo, durante le mie messe trattavo l’argomento dell’olio esaltandone la qualità e l’utilità e la mia l’Umbria è ricca di olivi“.