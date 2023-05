Il post-elezioni a ’destra’ Aria di resa dei conti in FdI Nel mirino finisce Zaffini

Quanto pesa la sconfitta del centrodestra a Terni? E quanto la vittoria del riconfermato Carizia a Umbertide? Sono le domande che aleggiano in queste ore febbrili da post-ballottaggio in Umbria. Che conferma una volta di più – e non soltanto qui – che le elezioni del sindaco hanno una storia a sé. Di certo tira aria da resa dei conti nel centrodestra, ma soprattutto in Fratelli d’Italia. Partiamo da qui: una fetta del partito umbro della Meloni (manco a dirlo capitanato dai perugini Emanuele Prisco e Marco Squarta) attribuisce la sconfitta di Terni a Franco Zaffini, segretario regionale, che ha imposto il candidato sindaco ternano, Orlando Masselli, ma dove alla fine ne è uscito con le ossa rotte. Le chat dei ’fratellini’ – come chiamano i colleghi di centrodestra quelli di FdI – sono bollenti: un vero e proprio processo al leader che però a onor del vero non trova tutti concordi. Ad alzare la temperatura anche le sue dichiarazioni di ieri a La Nazione: "Non mi dimetto". Ma a Zaffini viene pure rinfacciata la sconfitta di Spoleto e di Città di Castello: il conto insomma è salato. Adesso poi anche Lega e Forza Italia prima di ‘subire’ l’egemonia zaffiniana punteranno i piedi. E lo faranno forti proprio di quanto è accaduto a Terni. Questione che verrà messa sul tavolo sia per la candidatura di Perugia, sia per la Regione. Sarà difficile insomma che Fratelli d’Italia si prenda sia Palazzo Donini (si vota nell’autunno del prossimo anno) che Palazzo dei Priori (alle urne tra un anno). "Adesso i ‘fratellini’ dovranno abbassare la cresta" dice col sorriso beffardo un navigato politico di centrodestra. Chissà cosa ne penserà poi la governatrice, Donatella Tesei, che era stata messa in bilico proprio da Fdi all’indomani delle politiche di settembre e che adesso è pronta a vendere cara la pelle prima di cedere la candidatura-bis da presidente. Nel partito della Meloni bocche cucite: i due leader perugini Prisco e Squarta (che l’altro ieri si è fatto un bel selfie con il sindaco di Umbertide appena rieletto), che con Andrea Romizi (FI) e Virginio Caparvi (Lega) non erano affatto d’accordo di scalzare – e in quel modo – Leonardo Latini. C’è già chi giura che proprio dentro ai meloniani si andrà rapidamente alla resa dei conti per la segreteria regionale e che la trattativa per le candidature di Regione e Perugia non spetterà certo a Zaffini. Chi vivrà, vedrà.

Michele Nucci