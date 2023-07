Il Ponte riscopre i parchi Sono pronti 1,8 milioni per rifare le aree verdi

C’era tanta gente, dentro il Cva di Ponte San Giovanni. E del resto anche sul vecchio palazzetto vanno rimesse a fondo le mani. C’è da rifare la copertura, che avrà il fotovoltaico, e vanno ammodernati gli impianti di condizionamento e riscaldamento. Ma quello del Cva è solo uno dei nodi da sciogliere per Ponte San Giovanni, il quartiere più popoloso di Perugia con i suoi 18mila abitanti. Un quartiere cresciuto tra palazzoni, attività commerciali e viabilità anche disordinata, nel quale troppe volte, e per decenni, il verde e il decoro sono rimasti in coda alle attenzioni.

Proprio alla situazione dei parchi e alla "qualità dell’abitare" è stata dedicata gran parte dell’assemblea nel quartiere. E la notizia è questa: sono pronti 1,8 milioni per interventi quasi immediati (si comincia ad ottobre) nelle aree verdi del Ponte. A spiegarlo ai residenti c’erano il sindaco Romizi, l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia e quello ad ambiente e lavori pubblici, Otello Numerini, oltre a tecnici e dirigenti comunali. L’intervento più corposo sarà quello sul parco ’Giuseppe Pascoletti’, l’ex Central Park da 30mila metri quadrati di via della Scuola. I lavori riguardano la riqualificazione degli ingressi, la ripavimentazione dei percorsi interni e due nuovi tratti. Inoltre si interverrà su manutenzione delle panchine e nuovi arredi, compresa una fontanella. Non solo: sarà creata anche un’area attrezzata per il fitness, mentre il Teatro degli Etruschi sarà dotato di un palcoscenico più ampio e pavimentato, con aree riservate e rampe di accesso. L’intervento si estende anche all’area giochi ’Ponteland’, compresa tra le scuole e la chiesa. E’ la zona più frequentata da famiglie con bambini. Ed è lì, è stato detto in assemblea, che si interverrà con ripavimentazioni e nuovi ingressi da via Cestellini e via Grieco. Previsti anche un’area skate, un’ulteriore area attrezzata per il soft fitness e un nuovo campo da basket. Nello spazio verde di piazza Bellini, invece, verrà demolito il pallaio per fare spazio a una nuova area giochi.

Un intervento in profondità, dunque, che ha l’obiettivo di scrivere un capitolo nuovo nella storia spesso controversa del quartiere. A spiegarne il senso, davanti ai ponteggiani presenti all’assemblea, è stato il sindaco Andrea Romizi: "Ci troviamo di fronte a una sfida epocale – ha detto – A Ponte San Giovanni viene data una grande opportunità che riguarda tutti i centri lungo l’asta del Tevere, il fiume su cui, dopo averlo abbandonato, Perugia torna a scommettere. Ora possiamo riappropriarcene in virtù di risorse senza precedenti e a proposte robuste e credibili". Un quartiere intero ci spera.

Roberto Borgioni