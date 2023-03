Il ponte con San FranciscoDa Assisi un’arte di pace

Un quadro che ‘rafforza’ il legame fra le città gemellate di San Francisco e Assisi. Si intitola "Il Ponte-The Bridge", realizzato dal pittore Massimo Cruciani ed è stato spedito a San Francisco dove, dopo essere stato esposto nell’ufficio del sindaco, sarà di Chris Larsen, miliardario americano, padrino di un evento che si tiene a San Francisco oggi e domani, alla Stanford University, incentrato sul rinnovato gemellaggio tra Assisi e San Francisco: avrà come scopo quello di sensibilizzare l’America e il mondo intero sul pericolo del riscaldamento globale.

Il quadro è stato commissionato dallo scrittore irlandese Don Mullan (autore del famoso libro "Eyewitness Bloody Sunday", da cui è stato tratto nel 2002 il film "Bloody Sunday"), che di recente ha fatto visita ad Assisi per incontrare il sindaco Stefania Proietti e per commissionare al pittore Massimo Cruciani il quadro destinato a Chris Larsen. "Faccio parte della fondazione chiamata Laudato Si’ Challenge – ha spiegato Don Mullan - che è stata ispirata dalla Lettera Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, a sua volta ispirata dal Cantico delle Creature di San Francesco. Nell’incontro di San Francisco uno dei temi centrali sarà basato su come potremo aiutare Assisi a ricalibrare il rapporto con San Francisco. Secondo noi potremo farlo seguendo la strada indicata dalla Laudato Si’. Soprattutto perché stiamo affrontando la minaccia esistenziale del cambiamento climatico, e ovviamente non c’è nessuno meglio di San Francesco di Assisi che possa aiutarci in questo, grazie al suo immenso amore per la natura".

M.B.